Nico Paz, il Real vuole stringere un nuovo patto con il Como. Con recompra a 80 milioni

Il Real Madrid incontrerà il Como questa settimana per definire il futuro di Nico Paz. La notizia è rimbalzata presto dappertutto, specialmente dalle parti del Lario, lì dove la piazza biancoblu sta facendo gli scongiuri per il blitz del club di Florentino Perez per il loro beniamino. Il trequartista classe 2004, è stato ceduto nel 2024 ma sono state inserite tre clausole di recompra differenti (estate 2025-2026-2027) da 8 a 10 milioni. Nella finestra di mercato imminente, di fatto, potrebbero dunque riprendersi il '10' argentino, ma fino al 30 giugno.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Real vorrebbe attivare la clausola e rivendere il giocatore valorizzato appieno da Cesc Fabregas nell'arco di due stagioni, riformulando le condizioni con il Como. Infatti, per i rapporti instaurati nel tempo tra i due club, gli spagnoli vorrebbero che Suwarso & co. acquistassero Nico Paz per 60 milioni di euro, all'interno di un accordo che garantirebbe ai Blancos un'opzione di riacquisto a 80 milioni di euro. Lo riferisce Sky Sports.

Il Como, tuttavia, non è soddisfatto di questa soluzione pensata dalle merengues, semplicemente perché non aveva pianificato di spendere altri soldi per il 21enne argentino. Anche perché fino a pochi giorni fa sembrava più che probabile la permanenza di Nico Paz al Como per altri 12 mesi, invece nelle ultime ore il Real ha cambiato idea e la situazione è cambiata totalmente. Ora il ds Ludi, con Fabregas e Suwarso al seguito, sperano di fare leva sulla volontà del giocatore di rimanere e giocare con la maglia biancoblù per un'altra stagione quando incontrerà i Blancos.