Nicolò Barella, c'è solo l'Inter. Manca l'intesa sulle contropartite

C'è solo l'Inter. Non è una canzone, ma è la situazione che sta vivendo ora Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, valutato 50 milioni di euro e bloccato tra contropartite e tentativi di inserimento di clausole e bonus da parte dei nerazzurri. La Roma si è sfilata ieri dalla corsa, tramite le parole di Petrachi.

PROPOSTA DI RINNOVO? Sembra molto difficile che il Cagliari possa prolungare il contratto del calciatore, sebbene nelle ultime ore l'ipotesi sia stata prospettata da più parti. La proposta dell'Inter, da 2,5 milioni di euro a salire, è stata accettata. Già molto al ribasso rispetto al Chelsea che, in inverno, gli aveva proposto un quinquennale da più di 4 all'anno.

QUESTIONE DI TEMPO - Così l'impressione è che alla fine Barella-Inter si farà, trovando la quadratura sia sulla parte fissa - quei 36 milioni di euro già accettati - più quattro di bonus, con le contropartite che, al momento, non sono quelle gradite dal Cagliari. Eder sempre difficile per la questione stipendio, piace Bastoni ma è incedibile causa iper valutazione in sede di bilancio.