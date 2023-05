No a buonuscite e non solo: i paletti di De Laurentiis se Giuntoli accettasse la Juventus

La Juventus punta decisa su Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo fresco campione d'Italia col Napoli è nel mirino della società bianconera che è pronta ad accelerare per averlo dalla prossima stagione. Lo scoglio maggiore è rappresentato però da De Laurentiis visto che il dirigente è ancora sotto contratto per un anno con il club partenopeo. L'edizione odierna di Tuttosport riporta come il presidente azzurro non si opporrebbe ad un'eventuale partenza ma metterebbe dei paletti. Il primo è l'assenza di una buonuscita mentre il secondo è il no alla fuga dei "cervelli calcistici", con Giuntoli che porterebbe in bianconero soltanto un paio di collaboratori.