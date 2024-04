TMW Non solo Cambiaso: anche Iling, Weah e Yildiz all'evento Adidas della Juve. Le immagini

vedi letture

Evento Adidas a Milano per la Juventus, con quattro calciatori bianconeri presenti presso l'Adidas Originals Flagship Store per l'inaugurazione di un'esposizione realizzata grazie alle stiliste svedesi Swedish Girls specializzate in sistemi di sedute e organizzato nell'ambito della Design Week in collaborazione tra il marchio sportivo e la Juve. In rappresentanza del club sono arrivati poco fa Andrea Cambiaso, Samuel Iling Junior, Timothy Weah e Kenan Yildiz.

Le parole di Cambiaso sul futuro e sugli obiettivi della Juventus.

"Stiamo bene e siamo contenti. Abbiamo una partita molto importante venerdì, per continuare la corsa per raggiungere il nostro obiettivo, che è la qualificazione alla prossima Champions League. Il nostro obiettivo è sempre stato quello della qualificazione in Champions, lo scudetto era più un sogno. Adesso siamo concentrati su questo e dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi. Futuro? Sto molto bene alla Juventus, per me è un grandissimo punto di arrivo. Sono molto contento, penso di avere ancora ampi margini di miglioramento e devo continuare a lavorare. Dobbiamo tutti migliorare e sappiamo dove e come farlo".