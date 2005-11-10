Nuova partenza a handicap per l'Inter, Carlos Augusto: "Recuperare togli energie. Miglioreremo"
autore
Lorenzo Di Benedetto
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 00:08Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
18.10.2026 00:08Serie A
L'esterno brasiliano dell'Inter ha commentato la sfida contro il Bologna, con i nerazzurri che ancora una volta in questa stagione sono andati in svantaggio
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Carlos Augusto, protagonista assoluto della vittoria dell'Inter contro il Bologna, con un gol e un assist, ha parlato a Sky Sport per analizzare la partita, con i nerazzurri che erano passati in svantaggio nel primo tempo prima di ribaltare e chiudere la sfida sul 3-1: "Dobbiamo migliorare. quando vai sotto devi spendere troppe energie per ribaltare le partite ed è troppo dispendioso.
Dobbiamo migliorare l'approccio e possiamo farlo, anche perché l'anno scorso lo facevamo. Sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo la mentalità giusta. Speriamo di riuscirci nelle prossime partite".
Altre notizie Serie A
Oggi
00:30 Serie A
Nicola e la richiesta di sostegno ai tifosi del Venezia per Adams: "Non era un rimprovero"
00:23 Serie A
Spalletti torna sulla lite con Pisacane: "Non sono andato lì per litigare, non ho fatto nulla"
00:15 Serie A
Como, Diao rompe il silenzio dopo l'infortunio: "La riabilitazione è iniziata, torno presto"
00:08 Serie A
Nuova partenza a handicap per l'Inter, Carlos Augusto: "Recuperare togli energie. Miglioreremo"
Ieri
23:59 Serie A
Napoli in difficoltà, Di Lorenzo: "Allegri ci ha detto di stare uniti e fare tutti qualcosa in più"
23:57 Serie ALive TMW
Live TMWRoma, de Roon: "Il gol al Real? Ero felicissimo, non sapevo come esultare"
23:53 Serie A
Adams e il siparietto in sala stampa: "Mi raccomando, parlate del man of the match Stankovic"