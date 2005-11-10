Nuova partenza a handicap per l'Inter, Carlos Augusto: "Recuperare togli energie. Miglioreremo"

Carlos Augusto, protagonista assoluto della vittoria dell'Inter contro il Bologna, con un gol e un assist, ha parlato a Sky Sport per analizzare la partita, con i nerazzurri che erano passati in svantaggio nel primo tempo prima di ribaltare e chiudere la sfida sul 3-1: "Dobbiamo migliorare. quando vai sotto devi spendere troppe energie per ribaltare le partite ed è troppo dispendioso.

Dobbiamo migliorare l'approccio e possiamo farlo, anche perché l'anno scorso lo facevamo. Sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo la mentalità giusta. Speriamo di riuscirci nelle prossime partite".