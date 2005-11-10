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“Nuovi colori, lo stesso sorriso”: Ronaldinho ha firmato il contratto con il Ravenna

“Nuovi colori, lo stesso sorriso”: Ronaldinho ha firmato il contratto con il Ravenna TUTTOmercatoWEB
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 17:09Serie A

Se ne era già parlato nei giorni scorsi, ora arriva anche la nota ufficiale: Ronaldinho ha firmato con il Ravenna. E a rendere noto tutto, per spiegare anche la dinamica, è stato lo stesso club.
Di seguito, la lunga nota:

"Alcune storie richiedono decenni per essere raccontate. Per Ignazio Cipriani, cresciuto a Ravenna, la storica città dell’Emilia-Romagna, il sogno è sempre stato quello di costruire qualcosa che potesse portare la sua città natale sulla scena mondiale. Il 23 giugno, questa visione approda a Miami con un annuncio destinato a lasciare un segno indelebile nel mondo del calcio, della moda e della cultura: Ronaldinho entrerà a far parte del Ravenna FC e sarà ufficialmente tesserato come giocatore.

Ronaldinho, campione del mondo FIFA, vincitore del Pallone d’Oro, è una delle figure più illustri e amate nella storia del calcio. Il suo ingresso segna una tappa fondamentale nel percorso di un club che sta inaugurando una nuova e ambiziosa fase della propria storia. Sotto la guida di Ignazio Cipriani e del partner investitore Black Duck, il Ravenna FC sta dando vita a un progetto che va ben oltre il campo da gioco, posizionandosi all’intersezione tra calcio, cultura e creatività, con l’obiettivo di raccontare l’espressione contemporanea dell’identità italiana nel mondo.

L’annuncio sarà ufficialmente comunicato il 23 giugno presso il Cipriani Miami, dove Ronaldinho sarà presente a una cena VIP riservata a 70 ospiti, seguita da un after-party con 250 invitati. La serata segnerà il debutto negli Stati Uniti della storia del Ravenna FC by Cipriani e l’inizio del percorso internazionale della squadra.

“Nuovi colori, lo stesso sorriso”, ha dichiarato Ronaldinho. “Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!”

In concomitanza con l’annuncio, il Ravenna FC presenterà anche la nuova maglia ufficiale per la prossima stagione. Realizzata sotto la direzione artistica del creativo italiano Giorgio Mallone, la divisa incarna la visione del club: rendere omaggio all’eredità storica e culturale di Ravenna presentando la sua identità attraverso un linguaggio capace di dialogare con un pubblico internazionale.

La maglia sarà la divisa ufficiale del Ravenna FC, compresa quella che Ronaldinho indosserà quando scenderà in campo con i colori del club. La maglia del Ravenna FC è già disponibile nello store online Ravenna FC by Cipriani: r10.ravennafc.it

“Dopo 24 anni trascorsi negli Stati Uniti, Ravenna rimane il luogo che considero casa”, ha dichiarato Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna FC by Cipriani. “Il legame con la mia città natale e la mia passione per il calcio hanno reso questa opportunità una scelta naturale.

Portare Ronaldinho al Ravenna FC rappresenta un momento straordinario per il club. Da ragazzo era il mio idolo e il suo impatto sul gioco va ben oltre il calcio. Al di là di ciò che potrà apportare al club, spero che il suo coinvolgimento possa ispirare una nuova generazione di tifosi ad appassionarsi al Ravenna FC e a diventare parte di ciò che stiamo costruendo per il futuro”.

La storia dietro il club
Ignazio Cipriani vive negli Stati Uniti da oltre due decenni, dove il nome Cipriani è strettamente associato all’ospitalità e alla cultura del lifestyle italiano a livello globale. Tuttavia, Ravenna, la città in cui è nato, è sempre rimasta al centro della sua identità.

Cipriani, insieme al suo partner d’investimento Black Duck, ha rilevato il Ravenna Football Club nel 2024, formando una nuova squadra dirigenziale che include Ariedo Braida, una delle figure più rispettate e autorevoli del calcio italiano. Braida, il cui lavoro pluridecennale al Milan ha contribuito a plasmare una delle epoche più vincenti nella storia di questo sport, ha così commentato: “Avere nuovamente in squadra un campione come Ronaldinho, dopo averlo già avuto al Milan, mi dà una grandissima gioia. I campioni non hanno età.”

Accanto alla squadra dirigenziale, è stata siglata una partnership tecnica quadriennale con Nike, un ulteriore segnale delle crescenti ambizioni del club e della sua vocazione internazionale.

Ronaldinho firma per il Ravenna
Ronaldinho entra a far parte del Ravenna FC by Cipriani come giocatore, in quella che rappresenta una delle acquisizioni più significative nella storia del club e un momento destinato a proiettare Ravenna al centro dell’attenzione del calcio mondiale. Più che un’operazione simbolica, Ronaldinho ha fissato un obiettivo preciso: segnare il suo ultimo gol da professionista con la maglia del Ravenna, aggiungendo un capitolo profondamente personale a una delle carriere più celebrate nella storia del calcio. Il suo approdo lancia un messaggio preciso: il Ravenna sta costruendo un progetto serio e la cultura calcistica italiana ha un nuovo punto di riferimento. Si apre così il capitolo più affascinante della storia di questo club che sta appena agli arbori.

Iniziativa benefica: Street Soccer USA
Il calcio è da sempre uno strumento di inclusione e di opportunità, ed è proprio con questo spirito che l’evento sarà accompagnato da una donazione benefica a Street Soccer USA, l’organizzazione non profit statunitense fondata da Lawrence Cann che utilizza il calcio per creare opportunità di crescita e inclusione per i giovani e le comunità meno servite.
La missione di Street Soccer USA è stata una delle fonti d’ispirazione dell’iniziativa, condividendo la convinzione che il calcio possa creare opportunità sia dentro che fuori dal campo. Da tempo, sostenitore dell’organizzazione e amico di Venanzio Ciampa, presidente di Street Soccer USA di Miami e membro della sua amministrazione nazionale, Ignazio Cipriani contribuirà inoltre a sostenere l’apertura del nuovo campo di Street Soccer USA a Overtown, Miami. Per il Ravenna FC by Cipriani, questa partnership rappresenta l’impegno a costruire rapporti significativi con la comunità locale di Miami, utilizzando il calcio come catalizzatore di un impatto sociale positivo.

Slawn: calcio, arte e cultura
Nato a Lagos e residente a Londra, Slawn è uno degli artisti più influenti nel panorama contemporaneo, con un focus sull’intersezione tra calcio, moda, cultura giovanile e arte. Per l’evento del 23 giugno, ha reinterpretato la maglia ufficiale del Ravenna FC by Cipriani indossata da Ronaldinho, creando dieci pezzi unici appositamente per l’occasione. Queste opere trasformano la maglia in un oggetto da collezione, unendo calcio, design e cultura contemporanea per riflettere le ambizioni più ampie del Ravenna FC by Cipriani.

La serata
L’evento del 23 giugno al Cipriani Miami è stato ideato per rappresentare gli aspetti distintivi del Ravenna FC by Cipriani: l’ospitalità italiana, la cultura calcistica, l’arte e quell’atmosfera esclusiva creata dalla cura di ogni dettaglio. La cena VIP, riservata a 70 ospiti, si terrà presso il Cipriani Miami e sarà seguita da un after-party con 250 invitati".

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