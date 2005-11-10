Occhio a Bremer: il Bayer Leverkusen piomba su di lui, la posizione della Juventus

Attenzione al futuro di Gleison Bremer. Del tutto slegato dalla recente sfuriata al termine di Juventus-Lazio per la quale il difensore si è scusato con i compagni e ha accettato la multa del club bianconero, il difensore brasiliano tuttavia potrebbe procedere con un'uscita di scena a modi Danilo nel mercato invernale. Spinto dall'ambizione di affermarsi tra i migliori interpreti mondiali del ruolo e di ritagliarsi un posto di rilievo nella Nazionale di Carlo Ancelotti, l'ex Torino vorrebbe riassaporare la Champions League e ora suonerebbero sirene dalla Bundesliga.

L'indiscrezione

L'anno scorso ha respinto il corteggiamento del Galatasaray, questa volta ci sarebbe l'ipotesi gradita del Bayer Leverkusen, a caccia di un rinforzo immediato per la retroguardia. Questa situazione diventa di primaria importanza per la Juventus, visto che Bremer è un punto di riferimento e leader del reparto arretrato. Da considerare, tuttavia, anche la sua presenza impone a Luciano Spalletti di schierare una difesa a tre piuttosto di una a quattro, limitandone le scelte. Inoltre, il peso dell'ingaggio non è da sottovalutare, tantomeno il valore del cartellino che potrebbe portare a una plusvalenza.

Cosa filtra

Di fronte a un'offerta congrua e alla volontà dello stesso Bremer di spingere per la partenza, lo scenario possibile di un addio potrebbe anche diventare realtà - secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport - e in questo senso il recente cambio di procuratore pone delle riflessioni sul futuro del centrale brasiliano. La pista resta da monitorare con attenzione: il Bayer Leverkusen sta muovendo passi concreti verso il 29enne e sarebbe pronto a soddisfare le sue richieste di stipendio. Se il club tedesco formalizzerà una proposta adeguata anche dalla dirigenza bianconera, il giocatore potrebbe anche lasciare Torino nel giro di pochi mesi.