Okafor: "Il Milan quest'anno è una grande squadra, spero di vincere la prima Serie A"

Noah Okafor, attaccante del Milan, ha parlato a Sky Sport alla vigilia dell'amichevole di prestigio che aspetta i rossoneri nella notte tra martedì e mercoledì, soffermandosi anche nel definire i primi obiettivi stagionali:

"Un calciatore, se non vuole vincere, non è un calciatore. Io do il massimo per riuscirci sempre, ogni tanto capita di perdere ma serve per imparare. Odio perdere, voglio vincere ogni gara. Questa stagione abbiamo veramente una grande squadra, spero di vincere la Serie A per la prima volta".