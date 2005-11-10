Ordine critica il mercato del Milan: "Perché solo Camarda dietro Gonçalo Ramos?"

Il giornalista Franco Ordine ha commentato il momento del Milan all'indomani del brutto ko contro il Bournemouth: "È indispensabile partire dalle scelte e dalla gestione del mercato estivo. Per esempio: lasciare dietro Gonçalo Ramos il giovane Camarda quale unica alternativa. E non certo per mancanza di fiducia nei confronti del giovanotto che ha appena 18 anni, una maturità fisica non ancora completata e un futuro tutto da scoprire. Anzi, al contrario, sembrano eccessive le aspettative (legittime) di genitori, procuratori e tifosi che invece di contribuire a farne emergere il talento, lo penalizzano perché si aspettano sempre che da un momento all’altro sollevi da solo le sorti dell’attacco rossonero".

La fascia sinistra nel mirino

Ordine prosegue: "Altro capitolo, non è la prima volta che affrontiamo l’argomento: Estupinian. Amorim si è speso generosamente qualche ora prima della sfida dichiarando la sua fiducia nel colombiano, anzi mostrando il petto alle critiche per metterlo al riparo. Dopo il primo tempo solito, scandito da gravi incertezze e palese incapacità di vincere qualche duello difensivo, è entrato Bartesaghi quale sostituto naturale nel ruolo e durante la frazione più complicata, la seconda.

La domanda successiva è inevitabile: ma c’era bisogno di mandarlo incontro a un’altra figuraccia per capire che di questi tempi Bartesaghi che non sarà Paolo Maldini ma è sicuramente più affidabile del colombiano? Attendiamo qualche risposta sul tema".