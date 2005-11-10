Franco Ordine, intervenuto come di consueto sul Corriere dello Sport, ha sottolineato le grandi difficoltà di Pervis Estupinan col Milan e, più in generale, il rendimento recente dei rossoneri. Di seguito la sua analisi, all'indomani della vittoria della truppa di Amorim in casa dell'Olympiacos.

Il giudizio di Ordine

"Per certi versi, il Milan di ieri sera ha mostrato gli stessi tratti di quello criticato prima e poi ammirato al culmine della sfida dell’Olimpico contro la Lazio di Gattuso qualche mese fa", ha esordito. Poi, appunto, il focus sul laterale ecuadoriano: "Estupinan ha ormai il complesso di giocare con la maglia del Milan. Basta guardarlo in faccia quando le telecamere lo inquadrano nei momenti clou: ha il terrore dipinto sul volto. E, se hai il terrore di sbagliare, è matematico che ti possa capitare di sbagliare".

Infine, tanti elogi per Pulisic, protagonista a suon di gol e assist nell'ultimo periodo: "Da quando è tornato dopo il mondiale, Pulisic ha infilato una perla dopo l’altra collezionando una collana di gol uno più bello e complicato dell’altro. Quello di ieri sera, il 3 a 2, è un gioiello di tecnica e di precisione oltre che di fiuto nello scegliere la zolla dove sarebbe arrivata il suggerimento di Hutchinson".