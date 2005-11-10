Ordine chiede rinforzi al Milan: "Sul vice Ramos ed Estupinan in estate fatti errori di valutazione"
Giacomo Iacobellis
Il giornalista Franco Ordine, intervenuto come di consueto sulle pagine del Corriere dello Sport, ha analizzato la situazione in casa Milan, tra campo e mercato. Di seguito un estratto dell'analisi del noto tifoso rossonero.
L'analisi di Ordine
"Lo hanno pensato tutti e gli stessi protagonisti hanno indirettamente accreditato la tesi. Il Milan ha in testa solo il campionato. Lo certificano i risultati e in particolare il rendimento di alcuni esponenti che passano dall’essere tra i più criticati giovedì sera con il Ferencvaros (Rabiot) a uno dei pilastri del successo sul Genoa. Può essere", ha esordito.
"E a chi sostiene che nell’occasione la sfiducia nei confronti di Estupiñan è meritata, qualche spiegazione varrebbe la pena ottenerla per il mancato ricorso a Bartesaghi. Non solo. Più avanti, quando si è capito che la fatica accumulata giovedì con gli ungheresi ha schiacciato il Milan negli ultimi 20-30 metri, dalla panchina è spuntato Terracciano utilizzato da secondo centrale di sinistra, lui che è di piede destro e che fin qui ha soltanto collezionato stroncature. Si tratta sotto sotto di un messaggio per la proprietà che dal suo canto ha già promesso di intervenire sul mercato di gennaio per colmare le lacune", ha proseguito Ordine.
"Il piano di potenziamento deve sciogliere un altro nodo per ora rimasto aggrovigliato: quello del vice Ramos (Camarda ha avuto poco spazio finora, ndr). Anche qui, come nel caso di Estupiñan non ceduto, riconoscere l’errore di valutazione fatto in estate è sintomo di intelligenza!", la richiesta di rinforzi finale a Cardinale.