Ordine chiede rinforzi al Milan: "Sul vice Ramos ed Estupinan in estate fatti errori di valutazione"

Il giornalista Franco Ordine, intervenuto come di consueto sulle pagine del Corriere dello Sport, ha analizzato la situazione in casa Milan, tra campo e mercato. Di seguito un estratto dell'analisi del noto tifoso rossonero.

L'analisi di Ordine

"Lo hanno pen­sato tutti e gli stessi pro­ta­go­ni­sti hanno indi­ret­ta­mente accre­di­tato la tesi. Il Milan ha in testa solo il cam­pio­nato. Lo cer­ti­fi­cano i risul­tati e in partico­lare il ren­di­mento di alcuni espo­nenti che pas­sano dall’essere tra i più cri­ti­cati gio­vedì sera con il Feren­c­va­ros (Rabiot) a uno dei pila­stri del suc­cesso sul Genoa. Può essere", ha esordito.

"E a chi sostiene che nell’occa­sione la sfi­du­cia nei con­fronti di Estupiñan è meri­tata, qual­che spie­ga­zione var­rebbe la pena otte­nerla per il man­cato ricorso a Bar­te­sa­ghi. Non solo. Più avanti, quando si è capito che la fatica accu­mu­lata gio­vedì con gli unghe­resi ha schiac­ciato il Milan negli ultimi 20-30 metri, dalla pan­china è spun­tato Ter­rac­ciano uti­liz­zato da secondo cen­trale di sini­stra, lui che è di piede destro e che fin qui ha sol­tanto col­le­zio­nato stron­ca­ture. Si tratta sotto sotto di un mes­sag­gio per la pro­prietà che dal suo canto ha già pro­messo di inter­ve­nire sul mer­cato di gen­naio per col­mare le lacune", ha proseguito Ordine.

"Il piano di poten­zia­mento deve scio­gliere un altro nodo per ora rima­sto aggro­vi­gliato: quello del vice Ramos (Camarda ha avuto poco spazio finora, ndr). Anche qui, come nel caso di Estupiñan non ceduto, rico­no­scere l’errore di valu­ta­zione fatto in estate è sin­tomo di intel­li­genza!", la richiesta di rinforzi finale a Cardinale.