Osimhen in Premier? Il Manchester United tornerà alla carica: il Napoli chiede 150 milioni

Alla ricerca di un grande centravanti per la prossima stagione, il Manchester United ha inserito Victor Osimhen nella short list degli attaccanti nel mirino per la stagione 2023/24. Il bomber del Napoli campione d'Italia, insieme a Harry Kane del Tottenham, è oggi il principale candidato per un ruolo che è tra i più ricercati tra i top club europei.

Non solo i red devils sono infatti alla ricerca di un centravanti. Osimhen è da settimane al centro di una trattativa col PSG ma Parigi - soprattutto la Ligue 1 - non sono oggi prioritari per un calciatore che se lascerà Napoli lo farà per campionati più competitivi. Occhio poi al Bayern, che oggi però valuta Kolo Muani dell'Eintracht più di Victor Osimhen soprattutto per una questione di prezzo. Questo perché Aurelio De Laurentiis valuta il suo capocannoniere 150 milioni di euro: cifra importantissima, a cui nemmeno il Manchester United per ora è arrivato. Ma a fine campionato i contatti ripartiranno: i red devils restano molto interessati al miglior giocatore della Serie A 2022/23.