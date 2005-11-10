L'osservatore Palma: "Inter, Kaua Elias dello Shakhtar ha grandi qualità"

A Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, l'osservatore Marco Palma ha presentato tre giovani che incroceranno le italiane in Champions League.

Villads Nielsen (29-01-2005), difensore centrale danese del Bodo/Glimt. Difensore di grandissime capacità in marcatura e ottima velocità nei recuperi. Cresciuto in patria nel Nordsjaelland si è imposto come uno dei migliori giovani del calcio nord europeo. Ottimo anche il suo percorso con le nazionali giovanili danesi, dove ha ricoperto il ruolo di leader e capitano in Under 19, oggi è nel giro nella nazionale maggiore. Ottimo nel gioco aereo e intelligente tatticamente. È passato al Bodo/Glimt nell’inverno del 2024 e velocemente è diventato uno dei punti di forza della squadra norvegese. In questa stagione sta completando la sua crescita giocando sempre con più sicurezza.

Somiglianza: Andreas Christensen (Barcellona)

Valore di mercato: 7 milioni €

Shea Lacey (14-04-2007), esterno d’attacco inglese del Manchester United. Nuovo talento sfornato dal sempre florido settore giovanile dei Red Devils. Piccolino e velocissimo, dotato di un piede mancino educatissimo e di grandissime capacità di assist e di conclusione. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester United. Ha scalato velocemente le selezioni fino ad arrivare in prima squadra la scorsa estate. Ama partire largo sulla fascia per rientrare sul suo piede mancino, dotato di grande fantasia e ottime capacità di dribbling, ottimo rigorista. In questo inizio di stagione ha già esordito in Premier League e anche in Champions League disputando diciotto minuti nella prima giornata.

Somiglianza: Harry Wilson (Leeds)

Valore di mercato: 15 milioni €

Kaua Elias (28-03-2006), punta centrale brasiliana dello Shakhtar Donetsk. Centravanti cresciuto nelle giovanili del Palmeirais, dove ha sempre messo in mostra un forte fiuto del goal. Grande opportunista in area di rigore, bravissimo nella corsa palla al piede, ottimo nello scambio del pallone con i compagni. Grande spirito di sacrificio è sempre pronto a inserirsi e a battagliare con le difese avversarie. Dopo aver raggiunto la prima squadra e disputato un ottima stagione, è passato allo Shakhtar Donetsk che per assicurarsi le prestazioni del ragazzo ha sborsato ben 17 milioni di €. Nel primo anno in Ucraina ha realizzato 11 gol e distribuito 7 assist, numeri che hanno certificato le sue qualità.

Somiglianza: Igor Jesus (Nottingham Forest)

Valore di mercato: 20 milioni €