Palla persa, il Torino non perdona: Casadei da due passi, sorpassa 2-1 il Verona
TUTTO mercato WEB
Il Verona perde palla, il Torino affonda il colpo. Un tiro-cross di Obrador, con estrema lucidità, va a pescare il piazzamento a due passi di Casadei: conclusione radente, di prima intenzione e sorpasso per 2-1 dei granata.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Ternana verso il baratro? Bandecchi accusa: "Vogliono incolparmi di potenziale liquidazione del club"
Serie C, i risultati parziali della 36ª giornata: sorride la Virtus Verona, pari del Brescia. Ok Pianese
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"