Sportmediaset fa il punto sul futuro della panchina del Milan dopo l'addio di Gennaro Gattuso. Il nome forte al momento sembra essere quello di Simone Inzaghi, le cui possibilità di sposare la causa rossonera sono date al 40%. Sebbene la trattativa con il presidente Lotito non si annunci semplice. Poco più indietro nelle quotazioni, al 30%, ecco Marco Giampaolo che nei prossimi giorni dovrebbe ufficializzare il suo addio alla Samp. Quindi Leonardo Jardim (20%), attuale tecnico del Monaco che potrebbe arrivare nel caso in cui la direzione sportiva dovesse passare nelle mani di Luis Campos. Staccatissimi, per motivi diversi, Massimiliano Allegri e Eusebio Di Francesco, entrambi dati al 5% di possibilità.