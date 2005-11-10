Paratici dopo la tripletta del figlio Lorenzo: "Andiamoci piano con i complimenti"
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Simone Lorini
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25.10.2026 12:30Serie A
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© foto di Federico De Luca 2026
Prima del fischio d'inizio di Inter-Fiorentina, il direttore sportivo viola Fabio Paratici ha parlato a DAZN del figlio Lorenzo e del suo exploit con la Roma Primavera, trascinata con una tripletta in Youth League: "A questa età bisogna andarci piano con i complimenti, io lo giudico come un giocatore della Primavera della Fiorentina e sono un po' severo. Ma sono felice che abbia questo tipo di momento".
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