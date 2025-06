Paredes al Boca? Riquelme: "Possibilità concreta dopo il Mondiale"

Juan Román Riquelme è atterrato a Miami col sorriso e le idee chiare. Ha raggiunto il Boca Juniors alla vigilia dell’esordio nel Mondiale per Club, pronto a vivere un’altra pagina di storia. Ma non solo: ha portato con sé due nuovi rinforzi, Braida e Pellegrino, e acceso la speranza per un ritorno che farebbe sognare tutti.

“Per noi è molto importante essere qui, siamo felicissimi, pieni di entusiasmo. I ragazzi si stanno allenando già da alcuni giorni, ora se ne aggiungeranno altri. Quindi è importante. La gente non mi sorprende. Sarebbe strano il contrario, è la normalità. Per me è un sogno. Ho avuto la fortuna di vivere tanti bei momenti, tante partite importanti. Sicuramente questo Mondiale sarà meraviglioso e speriamo che i nostri giocatori possano goderselo e fare bene”, ha detto il presidente del Boca ai microfoni all’aeroporto.

Poi l’attenzione si è spostata sul calciomercato.

“È vero che parlo spesso con Paredes. Ho la fortuna di avere un rapporto con lui da sempre. Personalmente, sono molto entusiasta, ho molta voglia di averlo con noi, le porte del club sono sempre aperte. E la mia speranza è ancora più grande di quella che avevo a gennaio. Credo che avremo delle possibilità concrete di vederlo al Boca. E spero che al ritorno dal Mondiale possa essere con noi.. Ora ho speranza, le porte sono aperte, sappiamo tutti che sarebbe bellissimo averlo. Il mio sogno è che al ritorno dal Mondiale sia alla Bombonera”.

E poi, forse, una frase che un giorno sarà ricordata tra le sue più rappresentative:

“Il suo ritorno sarebbe più importante del mio. Perché? Io ormai non gioco più...”.