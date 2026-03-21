Parma, Cuesta: "Non siamo stati all'altezza, il primo responsabile sono io"

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la disfatta dei crociati al Tardini contro la Cremonese. Queste le sue parole:

Cosa vi siete detti nello spogliatoio?

"Non abbiamo ancora parlato, ma la sensazione è chiara, non siamo stati all'altezza. Bisogna analizzare e lavorare per tornare sulla dinamica avuta fino a due settimane fa".

Cosa non le è piaciuto?

"Non è stata una questione di atteggiamento, ma bisogna alzare il livello dell'attenzione, di aggressività nei duelli e nel pressing, oltre al migliorare il processo con la palla. Il primo responsabile sono io, devo guardarci dentro per poter aiutare i ragazzi nel miglior modo possibile".

Si è lamentato spesso della difficoltà nel legare il gioco con gli attaccanti:

"Bisogna legare di più anche con i centrocampisti, se non riesci a coinvolgerli e far progredire la palla in avanti tutto diventa più difficile. Anche nel recupero palla, con gli spazi aperti, bisogna esser più precisi per approfittare della disorganizzazione dell'avversario".

Su cosa si concentrerà in questa sosta?

"Prima di tutto bisogna avere molta chiarezza, l'obiettivo non è raggiunto, dobbiamo lavorare molto perché conosciamo la difficoltà del calendario e delle prossime otto partite. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, migliorare in tutto e focalizzarci sui punti più importanti per portare il risultato a casa contro la Lazio".