Oltre l'aspetto sportivo. Beccari rinnova il contratto con la Juve Women fino al 2029
Dopo l'operazione al crociato di neppure 20 giorni fa, una bella notizia per Chiara Beccari, che ha prolungato il suo contratto con la Juventus Women per le prossime tre stagioni: la nuova scadenza contrattuale è stata infatti fissata al 30 giugno 2029.
Di seguito, la nota del club bianconero:
"Un legame che si consolida, un futuro da continuare a scrivere fianco a fianco: Chiara Beccari e la Juventus Women prolungano il proprio percorso insieme fino al 30 giugno 2029.
Arrivata nel settore giovanile bianconero nel 2019 all’età di quindici anni, Chiara è cresciuta anno dopo anno, fino a diventare un punto fermo della Prima Squadra e uno dei talenti più splendenti del calcio italiano. Con 70 presenze e 10 gol messi a referto con la maglia della Juventus, l'attaccante classe 2004 ha già contribuito in modo importante alla bacheca del club, conquistando 2 campionati, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e una Serie A Women’s Cup.
Questo rinnovo contrattuale assume oggi un significato ancora più profondo e va oltre l'aspetto sportivo. Arriva infatti in un momento delicato per Chiara, attualmente ferma ai box a causa dell'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Con questo prolungamento il Club dimostra tutta la vicinanza, ribadendo con forza quanto creda nel suo talento nel presente e nel futuro.
Complimenti Chiara, ti aspettiamo in campo!".