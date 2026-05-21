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Fiorentina Femminile, arriva la nota del club: Mazzoncini ha rinnovato per altre due stagioni

Fiorentina Femminile, arriva la nota del club: Mazzoncini ha rinnovato per altre due stagioni
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 15:55Calcio femminile

Si è svolta quest'oggi la conferenza stampa di fine stagione in casa Fiorentina Femminile e nel corso della stessa, alla quale ha partecipato anche il Direttore Generale del club Alessandro Ferrari, è stato annunciato il rinnovo biennale del Direttore Sportivo Simone Mazzoncini. Adesso, attraverso i canali ufficiali della società toscana, è anche arrivato il comunicato ufficiale, che di seguito riportiamo:

"ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto con il Direttore Sportivo dell'Area Femminile Simone Mazzoncini fino al 30 Giugno 2028. Il Dirigente è arrivato a Firenze nel 2020 e proseguirà nel suo impegno con il club al Rocco B.Commisso Viola Park in vista della prossima stagione.
Buon lavoro Direttore!".

Per cronaca, riportiamo anche quelle che sono state le parole di Ferrari: "Quella da poco trascorsa è stata una stagione significativa, siamo partiti con un tecnico con esperienze internazionali che ha dato anche un'enorme mano al settore giovanile, che vogliamo far crescere Sono soddisfatto del lavoro fatto, oltre al mister ha rinnovato per due anni anche il tecnico Simone Mazzoncini, e sono questi due tasselli importanti anche in ottica futura".

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