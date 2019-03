Parma, D'Aversa: "Obiettivo ben chiaro in mente, dobbiamo salvarci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In una intervista concessa a Sky, mister Roberto D'Aversa ha così parlato dopo la sconfitta interna con l'Atalanta: "Siamo abituati a non crearci degli alibi, non dobbiamo essere negativi. Dobbiamo cercare di dare il massimo e di fare prestazioni come quella di oggi. Volevamo cancellare la gara di Roma, ci siamo riusciti solo a livello di prestazione".

Il fatto di essere nel mezzo senza un vero obiettivo può condizionare il finale di stagione?

"No no, l'obiettivo ce l'abbiamo ben chiaro in mente, non dimentichiamo da dove siamo partiti. Dobbiamo essere solo soddisfatti di quanto stiamo facendo, l'obiettivo è quello di salvarci".

Come stanno Gervinho e Iacoponi?

"Per quanto riguarda Gervinho, dovrà essere il dottore a delucidarci sulla situazione, mentre per Iacoponi non dovrebbero esserci problemi. Dovremo essere bravi a recuperare le energie, oggi ne abbiamo consumate molte. Dobbiamo cancellare questa partita, riuscendo però a correggere gli errori".