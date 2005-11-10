Parma, Elphege racconta: "Lavoravo in fabbrica e mi allenavo. Ho sempre creduto in me"

Nesta Elphege ha raccontato la sua storia a DAZN Francia, prima dell'arrivo a Parma dello scorso inverno. Quando il Tours, suo vecchio club, fallisce, l'attaccante francese è costretto a ripartire dalle categorie inferiori, lavorando anche in altri ambiti per mantenersi. Da qui i momenti di dubbio sul fatto che la sua avventura come calciatore potesse essere già finita:

"Momenti di dubbio? Sì. Ce ne sono stati, e ce ne sono sempre stati. Non ti mentirò dicendoti che non ne ho mai avuti, che ho sempre creduto in me e che non ho mai dubitato di nulla. A volte è stato inevitabilmente difficile. Mi sono detto: 'Ah, sarà complicato, e tutto il resto…'. Sono rimasto mentalmente forte, non ho mollato e ho continuato a credere nei miei sogni. Quando i Chamois sono venuti a prendermi, io giocavo al Sète. Lì la situazione era davvero un po' complicata. E quando una società professionistica viene a cercarti… Certo, non erano venuti a prendermi per farmi entrare direttamente nella prima squadra, ma già questo ti fa iniziare a sognare".

Poi ancora

"Nella tua testa cominci a pensare che se vai lì, fai bene le cose, riesci a mettermi in mostra e a conquistarti un posto, perché non puntare a raggiungere il livello professionistico?. Quindi, una volta arrivato lì, mi sono dato completamente da fare. Da quel momento, i sogni hanno cominciato davvero ad arrivare uno dopo l'altro, sempre di più. Mi sono detto che il mio prossimo obiettivo era di giocare in Ligue 2. Quando ci sono riuscito, mi sono posto il traguardo successivo, ovvero segnare il mio primo gol. E così via. In fondo, funziona proprio così: bisogna porsi degli obiettivi e procedere passo dopo passo. È questo che rende le cose più semplici e mi permette di vedere più chiaramente la strada da seguire".

Qual è stato l'allenatore più importante?

"Philippe Hinsberger è stato davvero una figura chiave nel successo che ho ottenuto finora nella mia carriera, perché è l'allenatore che, per così dire, mi ha fatto esplodere calcisticamente. Tra le altre cose, perché ha creduto davvero molto in me. Mi ha aiutato tantissimo, mi ha aiutato a migliorare e a crescere. E naturalmente gli sono molto riconoscente".

Com'era lavorare anche al di fuori del calcio?

"Completamente diverso. Era dura, mi alzavo presto. Anzi, mi alzavo molto presto perché, in pratica, preferivo lavorare al mattino, così da avere il resto della giornata a disposizione. Quindi iniziavo più o meno verso le cinque o le sei, prendevo la macchina e andavo lì. Era a circa venti minuti da casa mia e lavoravo, in pratica, in una fabbrica di componenti fotografici. Avevo il mio piccolo spazio di lavoro. Del resto, sono sempre stato una persona precisa e scrupolosa. Quando faccio qualcosa, la porto fino in fondo. Ci andavo anche perché dovevo guadagnarmi da vivere, quindi non era una cosa che prendevo alla leggera. Facevo il mio lavoro, tornavo a casa, mi allenavo e giocavo molto. Continuavo a giocare tantissimo a calcio, nonostante tutto il resto”.