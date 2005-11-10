Parma, Gilardino: "Elphege si allena con la squadra da quattro giorni. Per domani valuterò"

Il tecnico del Parma Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa del turnover possibile in vista di domani sera: "Sto pensando alla partita di domani sera, poi martedì si penserà al Bologna. Sto facendo delle valutazioni, tutti si allenano allo stesso modo. Ci sarà la possibilità di vedere qualche interprete che nelle ultime gare ha giocato un po' meno".

L'ultima sua stagione da giocatore a Parma non è stata facile. Ma avevate fatto grande gruppo. C'è un episodio di quell'anno che potrebbe essere utile?

"È un altro mondo... ti dico la verità! Io ho figli e vivo la quotidianità così come con i ragazzi al campo. Allora non c'erano cellulari o comunque non venivano utilizzati come adesso. C'era una comunicazione diversa. Adesso deve essere bravo l'allenatore a creare i presupposti affinché il gruppo sia solido e abbia dei valori che rispecchino il campo. Mi sono trovato di fronte a una squadra e a ragazzi eccezionali. La maggior parte sono giovani e tutti molto disponibili, con desiderio chiaro in testa: fare questa professione al massimo delle loro potenzialità. Per me è motivo di orgoglio potergli dare una mano. Il gruppo è fondamentale per la ricerca di un obiettivo. Quello che crei fuori serve in campo".

Come sta Elphege?

"Si allena con la squadra da quattro giorni. Ha grande voglia di essere in squadra. È fuori da un po' e dovrò capirne bene utilizzo e minutaggio. È un attaccante unico per noi per le sue caratteristiche. Valuterò se utilizzarlo per la partita di domani".

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