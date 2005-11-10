Il risultato finale - un netto 1-5 - non rispecchia l’andamento reale della gara tra Parma e Roma, che ha visto i crociati resistere e mantenere la sfida in equilibrio fino a venti minuti dalla fine. Poi però qualcosa si è rotto e i giallorossi hanno dilagato, segnando ben quattro reti nel finale di gara. A condannare il Parma sono stati alcuni errori individuali, a cominciare da quello di Troilo in occasione del secondo gol di Malen, che ha inevitabilmente indirizzato la partita. A quel punto i crociati non hanno avuto più la forza di reagire, quella energia che si era vista nella prima ora di gioco e che aveva mantenuto la gara sui binari dell’equilibrio, che poi però alla fine si è spezzato.

Il gran gol di Elphege: solo illusione

Gran parte del merito va anche al gol di Nesta Elphege, il primo in questa stagione e il terzo in generale con la maglia del Parma. La rete dell’attaccante francese è arrivata a inizio secondo tempo, quando la Roma sembrava in pieno controllo dopo essere passata in vantaggio al termine della prima frazione. In questo caso, però, i crociati erano stati molto abili nel tenere la partita in equilibrio, senza prestare il fianco all’entusiasmo della rete giallorossa, e da una singola giocata è nato il gol del pareggio. Una giocata, tra l’altro, da attaccante completo, con Elphege che ha messo in campo tutte le caratteristiche del centravanti: guizzo nel dribbling, accelerazione e freddezza davanti al portiere. Un colpo che poteva indirizzare la partita a favore del Parma e che invece è stato solo un breve miraggio nel deserto.

Il Parma cade per i suoi errori

Anche perché pochi minuti più tardi il Parma è caduto vittima dei suoi stessi errori. A cominciare dal già citato infortunio di Troilo, che non è riuscito a impattare un pallone all’apparenza semplice, favorendo così Malen libero in area di rigore. La partita, a quel punto, è apparsa subito compromessa e sono serviti meno di cinque minuti alla Roma per trovare il terzo gol, anche in questo caso sfruttando un rinvio errato di Delprato. Due errori che hanno condizionato la gara del Parma, incapace di reagire con vigoria al doppio svantaggio, mentre la Roma ha saputo gestire attentamente la situazione, andando addirittura a rincarare la dose con altre due reti, che hanno reso il passivo ben più pesante di quanto ci si sarebbe potuti immaginare al 68’.

Gilardino detta la linea

Come ha rimarcato lo stesso tecnico crociato, Alberto Gilardino: “Mi sento di fare i complimenti ai ragazzi per i 68 minuti giocati da squadra forte per intensità, attenzione e approccio, anche per le situazioni create. Siamo andati a riprendere la partita, poi l'abbiamo compromessa con errori individuali”. Il prosieguo del suo discorso ha messo in evidenza un aspetto fondamentale in vista del futuro: “Non ci possiamo permettere di abbandonare la gara. Pur facendo errori, dobbiamo rimanere aggrappati alla partita”. Ancora una volta Gilardino è tornato sull’aspetto mentale di questo Parma, dettando ai suoi la linea da seguire. La gara contro la Roma porta esempi positivi per i primi settanta minuti, poi diventa un caso da studiare. Il problema dell’atteggiamento iniziale sembra ormai superato, ma le insidie si nascondono anche a gara in corso. E Gilardino dovrà lavorare su questo aspetto soprattutto in previsione degli scontri salvezza, dove sarà fondamentale giocare tutti i novanta minuti.