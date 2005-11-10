Parma, Elphege operato per appendicite: salterà la gara contro il Torino
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Luca Bargellini
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Oggi alle 19:15Serie A
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15.10.2026 19:15Serie A
Nesta Elphege è stato dimesso dall'ospedale dopo l'intervento per appendicite e salterà il Torino
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Buone notizie per il Parma sul fronte Nesta Elphege. Come riportato dalla Gazzetta di Parma, l'attaccante francese è stato dimesso dall'ospedale dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto nei giorni scorsi a causa di un'appendicite. Il giocatore ha quindi potuto lasciare la struttura sanitaria, ma restano da chiarire i tempi necessari per il suo ritorno in campo.
La certezza, al momento, è che Elphege salterà la sfida contro il Torino, in programma lunedì. La sua assenza potrebbe tuttavia prolungarsi oltre il prossimo impegno di campionato: per avere indicazioni più precise sulle tempistiche del recupero sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti sulle sue condizioni.
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