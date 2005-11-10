Elphege si avvicina al rientro: oggi l'attaccante del Parma ha lavorato in parte col gruppo

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Elphege si avvicina al rientro: oggi l'attaccante del Parma ha lavorato in parte col gruppoTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 18:04Serie A
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29.10.2026 18:04Serie A
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Nesta Elphege torna a respirare l'aria del gruppo con il suo Parma. L'attaccante due settimane fa è stato operato per appendicite e adesso sembra star meglio, tanto che nella giornata di oggi ha lavorato in parte aggregato al resto dei giocatori a disposizione di mister Gilardino e in parte in solitaria. Domani previsto un giorno di riposo per i gialloblù, che torneranno ad allenarsi sabato mattina.
Fonte: Edoardo Mammoli
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