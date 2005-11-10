Ufficiale Parma, Fabbian rinforza la squadra di Cuesta: arriva in prestito con diritto dalla Fiorentina

Il comunicato ufficiale del club ducale, che annuncia l'arrivo dalla Fiorentina del centrocampista italiano

Giovanni Fabbian è un nuovo giocatore del Parma, che ne ha annunciato l'arrivo attraverso il proprio sito ufficiale. Sarò prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina: "Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian, fino al 30 giugno 2027. Centrocampista classe 2003, Fabbian ha mosso i primi passi nelle giovanili del Padova per poi trasferirsi all’Inter, dove ha completato la propria formazione fino alla Primavera, con cui conquista il titolo di Campione d'Italia nella stagione 2021/2022.

Dopo l'esperienza in prestito alla Reggina in Serie B, si trasferisce al Bologna nell'estate del 2023 e con i felsinei fa il proprio esordio in Serie A.Nel corso della sua carriera ha inoltre vestito la maglia delle Nazionali giovanili, dall'Under 16 fino all'Under 21, e con quest'ultima ha preso parte anche all’ultimo Campionato Europeo di categoria. Giovanni arriva a Parma per affrontare una nuova importante sfida della propria carriera e contribuire, con le sue qualità e la sua esperienza, al percorso di crescita della squadra gialloblu".