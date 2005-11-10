Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Parma, Fabbian rinforza la squadra di Cuesta: arriva in prestito con diritto dalla Fiorentina

Parma, Fabbian rinforza la squadra di Cuesta: arriva in prestito con diritto dalla Fiorentina TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 15:06Serie A
Il comunicato ufficiale del club ducale, che annuncia l'arrivo dalla Fiorentina del centrocampista italiano

Giovanni Fabbian è un nuovo giocatore del Parma, che ne ha annunciato l'arrivo attraverso il proprio sito ufficiale. Sarò prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina: "Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian, fino al 30 giugno 2027. Centrocampista classe 2003, Fabbian ha mosso i primi passi nelle giovanili del Padova per poi trasferirsi all’Inter, dove ha completato la propria formazione fino alla Primavera, con cui conquista il titolo di Campione d'Italia nella stagione 2021/2022.

Dopo l'esperienza in prestito alla Reggina in Serie B, si trasferisce al Bologna nell'estate del 2023 e con i felsinei fa il proprio esordio in Serie A.Nel corso della sua carriera ha inoltre vestito la maglia delle Nazionali giovanili, dall'Under 16 fino all'Under 21, e con quest'ultima ha preso parte anche all’ultimo Campionato Europeo di categoria. Giovanni arriva a Parma per affrontare una nuova importante sfida della propria carriera e contribuire, con le sue qualità e la sua esperienza, al percorso di crescita della squadra gialloblu".

Tutta la Serie A e la Serie B a 19,99€ per i primi 3 mesi. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!

Articoli correlati

Immagine news 1
Fabbian è arrivato a Parma. Nelle prossime ore visite mediche e firma sul contratto
Immagine news 2
Parma-Fiorentina, chiuso l'accordo per Fabbian in Emilia: sarà prestito con diritto a 14 milioni
Immagine news 3
Parma, colpo di scena: vicinissimo Fabbian. La decisione finale arriverà domani

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
17:45 Serie ATMW
TMWRoma, prosegue la ricerca del difensore dopo lo stop a Oosterwolde. I tre candidati
Immagine news 2
17:38 Serie AUfficiale
UfficialeParma, Kouda rinnova fino al 2029 e va in Serie B: giocherà ancora col Mantova
Immagine news 3
17:37 Serie ATMW Radio
TMW RadioOrlando sul Milan: “Lo vedo troppo sbilanciato, rischia di incassare troppo”
Immagine news 4
17:29 Serie A
Zappa al Verona dopo 6 anni di Cagliari, il saluto degli isolani: "Grazie di tutto, Gabri"
Immagine news 5
17:25 Serie ATMW
TMWLeao-Galatasaray spinge l'Aston Villa su Mbaye: è a un passo l'acquisto del talento del PSG
Immagine news 6
17:20 Serie AUfficiale
UfficialeL'Udinese ha il nuovo vice-Okoye: annunciato l'acquisto del polacco Mrozek
Immagine news 7
17:18 Serie AUfficiale
UfficialeAlvaro Morata lascia il Como e va in Serie B spagnola: ha firmato con il Leganes
Immagine news 8
17:15 Serie ATMW
TMWFiorentina, caccia al sostituto di Kean. Non solo Zirkzee: offerta ufficiale per Beto
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Il Milan saluta Leao, il campione che non è diventato. Arbitri, il muso duro non basta. Malagò decide tutto da solo, Serie A di sasso: ma non lo conoscevano?
Primo piano
Immagine top news n.0 È fatta per Rafael Leao al Galatasaray: intesa totale col Milan, c'è il sì del giocatore
Immagine top news n.1 Spalletti: "Kessie possibile, confermo tutto. Nico Gonzalez? Non lo regaliamo"
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 2^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Juve, Spalletti: "Kolo Muani? Ho detto anche cose belle. In una gara così deve portare roba"
Immagine top news n.4 Juventus, Chiellini: "Yildiz si opera, starà fuori qualche mese. Squadra più forte quest'anno"
Immagine top news n.5 Sorteggio Fase Campionato Europa League 2026/27, rivivi tutta la cerimonia
Immagine top news n.6 Ostacolo Ajax, poi tutto in discesa: le avversarie dell'Atalanta in Conference League
Immagine top news n.7 Europa League, tutte le avversarie di Juventus e Milan nella fase campionato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Vendere tanto e comprare bene: il "modello Atalanta" è vincente. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Stiamo sottovalutando la nuova Lazio che sta costruendo Lotito?
Immagine news podcast n.2 Leao sta per dire addio, ma per il sostituto il Milan non ha fretta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Perché la Juventus vuole Franck Kessie e dove può giocare con Spalletti
Immagine news podcast n.4 Ore calde per Kessie: la Roma vede l'agente, la Juve può accelerare. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Orlando sul Milan: “Lo vedo troppo sbilanciato, rischia di incassare troppo”
Immagine news Serie A n.2 De Paola su Allegri: “Se pensa di giocare a Napoli come al Milan non va da nessuna parte”
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Juventus: “Kessié può fare bene, ma su Kolo Muani ho dei dubbi”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ricci dal Milan al Como, ci siamo. Il centrocampista è arrivato nella città lariana
Immagine news Serie A n.2 Roma, prosegue la ricerca del difensore dopo lo stop a Oosterwolde. I tre candidati
Immagine news Serie A n.3 Parma, Kouda rinnova fino al 2029 e va in Serie B: giocherà ancora col Mantova
Immagine news Serie A n.4 Orlando sul Milan: “Lo vedo troppo sbilanciato, rischia di incassare troppo”
Immagine news Serie A n.5 Zappa al Verona dopo 6 anni di Cagliari, il saluto degli isolani: "Grazie di tutto, Gabri"
Immagine news Serie A n.6 Leao-Galatasaray spinge l'Aston Villa su Mbaye: è a un passo l'acquisto del talento del PSG
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Joronen si è operato alla spalla: resterà fuori per almeno 4 mesi
Immagine news Serie B n.2 Da Cremonese-Modena a Pisa-Catanzaro, i convocati per la 2ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Avellino, non solo Almqvist. Anche Sottil della Fiorentina per rinforzare l'attacco
Immagine news Serie B n.4 Sudtirol, è fatta per Alvin Okoro: prestito oneroso dal Venezia
Immagine news Serie B n.5 Avellino, colpo per l'attacco: Walid Cheddira arriva a titolo definitivo dal Napoli
Immagine news Serie B n.6 Corrado: "Grazie all'Empoli mi riavvicino a casa dopo tanti anni"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Renate, De Leo rinnova e va in prestito in Serie D: giocherà con il Ligorna
Immagine news Serie C n.2 Spezia, Ndow saluta dopo poco più di un mese: va in prestito al Cosenza
Immagine news Serie C n.3 Antonucci torna a vestire la 10 granata. Il Cittadella annuncia il ritorno dell'attaccante
Immagine news Serie C n.4 Latina, è addio col centrocampista Farneti: c'è la risoluzione contrattuale
Immagine news Serie C n.5 Catania, risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Alex Rolfini
Immagine news Serie C n.6 Crotone, dal Napoli arriva in prestito stagionale il centrocampista Lorenzo Russo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Venezia, rossoneri favoriti: i lagunari non vincono a San Siro dal '42
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Fiorentina, Gasperini contro Grosso: subito un test tra due squadre rinnovate
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, arriva dal Milan Kayleigh van Dooren. Contratto fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women's Cup, il programma della 2ª: Juve e Roma per blindare la qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.3 Giochi del Mediterraneo, l'Italia batte il Marocco 3-1. Abodi si congratula con la squadra
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli: "Entusiasta di proseguire col Bay FC. Il primo gol è stata una gioia immensa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, per Girelli prosegue l'avventura negli USA: rinnovato il prestito al Bay FC
Immagine news Calcio femminile n.6 Firma in Arabia Saudita e cancella dai social le foto con compagna e figlia: caos su Gonzalez
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luglio 1969, terremoto in Serie A, Boninsegna fa l'Inter grande, il Cagliari diventa una corazzata con Domenghini! Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Alajbegovic, Mastantuono, Nico Paz: ma sta cambiando il vento?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 28 agosto 2007, Rocchi sigla una doppietta e porta la Lazio in Champions League
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, 2ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Newsticker
13:38 Europa League: la Juve trova due spagnole, il Milan due inglesi
27/08 Fifa-Uefa, la battaglia del pallone finisce in tribunale
27/08 Sorteggi Champions: le avversarie di Inter, Roma, Napoli e Como
27/08 Le date delle partite di Champions League del girone unico
22/08 Calcio, torna il campionato: l’Inter resta favorita, dietro tutto è possibile