Parma-Fiorentina, quando la speranza di entrambe si chiama Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra le sfide più delicate, a livello di classifica per entrambe, del fine settimana calcistico di Serie A che sta per cominciare, c'è sicuramente quella di domani pomeriggio tra Parma e Fiorentina. Due squadre in evidente difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la forma recente e, più in generale, il loro percorso lungo il girone di ritorno. Molto accidentato, per entrambe: i ducali hanno raccolto appena 13 punti nelle 17 partite disputate fin qui nella seconda parte di torneo, appena uno in più per i viola. Peggio di loro solamente Frosinone e Chievo, due squadre che - non a caso - sono già retrocesse matematicamente ormai da qualche settimana. Visto che tra le due contendenti c'è una certa fatica, ad oggi, nell'individuare una reale favorita, che riesca a prevalere sull'altra. Tutte e due appaiono alla stregua di pugili, entrambi alle corde. Per loro c'è però potenzialmente un prezioso alleato, che potrebbe troncare ogni discorso sul nascere, e si tratta del Torino. Ancor più di quanto emergerà sul prato del Tardini, infatti, le attenzioni di Parma e Fiorentina saranno rivolte all'Olimpico Grande Torino: se la squadra di Mazzarri rispetta le previsioni della vigilia, e non si fa battere dall'Empoli tra le mura amiche, per le due compagini è l'equivalente di una boccata d'ossigeno in termini di lotta per non retrocedere. Dalla quale, se i cugini toscani in divisa azzurra non espugnano la Mole, la Fiorentina potrebbe tirarsi fuori una volta per tutte, dando così fine agli stenti di una stagione che definire deludente sarebbe dir poco.