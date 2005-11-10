Parma, Gilardino: "Almqvist, Nicolussi e Elphege a parte. Mi auguro di recuperarli presto"

Il tecnico del Parma Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della sua squadra: "La squadra sta bene, a parte Almqvist e Nicolussi, che stanno facendo differenziato, oltre a Elphege ovviamente, mi auguro di recuperarli il prima possibile. Abbiamo fatto ottimo allenamento, un ottimo lavoro, dove abbiamo incrementato dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche a livello fisico. È stato un lavoro complessivo. Sono molto soddisfatto del lavoro e di come ho visto i ragazzi, della loro attitudine e del loro impatto che hanno quotidianamente negli allenamenti".

Dove ha lavorato? In attacco o in difesa principalmente?

"Abbiamo fatto un lavoro complessivo. Abbiamo analizzato la gara contro l'Inter, dove ci sono state imperfezioni individuali e del collettivo. Ma fanno parte del percorso di crescita, è una squadra giovane e quindi questo percorso che stiamo facendo ci possono essere degli errori e dobbiamo essere bravi a correggerli. Abbiamo lavorato sul pensiero di come stiamo in campo per le distanze, che per me sono fondamentali. Credo che domani servirà una partita giusta da parte nostra, a livello di agonismo e intensità, dovremo essere bravi a creare i presupposti per poter capitalizzare le occasioni. Ci saranno poi dei momenti dove dovremo essere bravi a soffrire, questi ragazzi ce l'hanno questa mentalità ormai, ce l'abbiamo dentro anche noi. Poi dobbiamo metterci tutto quello che abbiamo fatto nello sviluppo con la palla e nel portare uomini in area di rigore, e dovremo essere bravi sulle preventive perché loro sono bravi nell'attaccare".

La conferenza stampa di Alberto Gilardino