Intervenuto a DAZN dopo la sconfitta sul campo del Frosinone, il tecnico del Parma Alberto Gilardino ha commentato così la gara: "Sono amareggiato e deluso. Abbiamo fatto un buon primo tempo come successo spesso, abbiamo lavorato da squadra e costruito situazioni dove potevamo essere più concreti. Nel secondo tempo abbiamo fatto troppo poco: loro hanno avuto un altro atteggiamento, un'altra veemenza anche sulle seconde palle che ci ha messo in difficoltà. Ci hanno devastato in alcuni momenti. Abbiamo preso gol troppo facili e questo non è ammissibile per una squadra col nostro obiettivo. Sono abituato nel galleggiare con l'acqua alla gola: questo mi motiva sempre di più per continuare il lavoro. Dobbiamo voltare pagina, trovando le corde giuste per ripartire".

Come si spiega questi momenti quando il Parma va sotto?

"Contro la Roma e oggi nel secondo tempo abbiamo perso di tanto. Contro i giallorossi c'era stata una reazione, oggi poco o nulla. Questo dispiace, ma per come vedo i ragazzi c'è volontà di andare forte. Ci manca qualcosa di importante: dobbiamo essere bravi a voltare pagina e ripartire".

Come se ne esce?

"Lavorando ancor di più: se lavoravamo 15/18 ore, dovremo farlo per 24. Vanno curati i dettagli, va fatto un passo in avanti per ciò che riguarda la concentrazione. Alcune situazioni sono inaccettabili, sia sui gol, sia in altri momenti".

Dove può arrivare il Frosinone?

"Fanno un altro campionato rispetto a noi, va dato atto ad Alvini e alla sua squadra. Ma noi abbiamo fatto troppo poco nella ripresa per dare un giudizio complessivo".