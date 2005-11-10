A margine della sfida dello stirpe parlerà per il Parma il tecnico Alberto Gilardino. Tra qualche minuto le sue parole in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

17.14 a breve l'inizio della conferenza.

Mister oggi un passo indietro?

"Dopo un discreto primo tempo in cui siamo rimasti in gara e lavorare sulle seconde palle, abbiamo lavorato bene sulle transizioni. Nella ripresa troppo poco per il nostro obiettivo. Soprattutto dopo il primo gol c'è stata la sensazione come contro la Roma di aver abbandonato la partita. Mi prendo le responsabilità come è giusto che sia ma nello stesso tempo dobbiamo voltar pagina, ci deve essere anche dal punto di vista psicologico una crescita quando possiamo fare un passettino in avanti e non due indietro"

Mister si aspettava questa gara?

"Mi aspettavo questo Frosinone, nel primo tempo siamo riusciti a contenere i loro singoli e creare anche qualcosa mentre nella ripresa hanno alzato i giri del motore e dopo il gol si sono anche liberati mentalmente. Andare in vantaggio ha sbloccato gli equilibri"

Come mai questo blackout?

"Conta anche l'aspetto psicologico perchè crei qualcosa non segni ma poi subisci gol. Ci portiamo questo in campo ma non dovrebbe succedere. Il nostro obiettivo è troppo grande e importante per sfilacciarci alla prima difficoltà. Oggi nel primo tempo abbiamo commesso di nuovo gli stessi errori di settimana scorsa"

Mister ha pesato l'assenza dei tifosi?

"I nostri tifosi sono importanti, sono calorosi, oggi purtroppo erano pochi: Riaccendere l'entusiasmo però sta a noi, giocare in certo modo per riportare entusiasmo. L'ho detto ieri, la squadra si allena bene ma alla prima situazione negativa ci sfilacciamo e poi alcuni involontariamente pensano di risolverla individualmente"

Mister cosa non ha funzionato?

"Primo tempo equilibrato, sapevamo le caratteristiche del Frosinone ma li abbiamo contenuti bene. Nella ripresa sono partiti meglio di noi, con più cattiveria e fame e questo non può essere vero. Conoscendo il percorso che sta facendo il Frosinone dovevamo fare meglio"

Mister sta pensando di giocare a quattro dietro?

"Ho difensori che possono giocare a tre ma oggi abbiamo chiuso a quattro per necessità e caratteristiche. Dobbiamo essere bravi a saper cambiare in corsa, abbiamo le caratteristiche per farlo"

Mister oggi c'era Mancini in tribuna. Ci sono dei calciatori da portare in Nazionale secondo lei?

"Si certo ce ne sono tanti. Oggi Lontani non ha giocato perchè poi la gara è andata in un certo modo ma sono consapevole di cosa ho per le mani"

17.26 terminata la conferenza di Gilardino