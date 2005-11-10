Parma, Gilardino: "De Martis verrà convocato. Viene da un'altra cultura, va fatto crescere"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico del Parma, Alberto Gilardino, ha parlato anche delle sue possibili scelte in attacco: "Romero domani gioca, così lo sapete già! Ci sono anche Frigan, Touré, Lontani che può giocare anche a centrocampo. Con l'assenza di Elphege domani De Martis verrà con noi, è molto giovane e viene da un'altra cultura, va fatto crescere e migliorato per la sua crescita personale, ma ha dei margini e qualche qualità da attaccante importante. Lo portiamo in panchina e vediamo. Per me davanti hanno tutti caratteristiche abbastanza diverse. Elphege è il più caratterizzato da attaccante".

Variazioni sul sistema di gioco?

"Stiamo facendo valutazioni e creando presupposti per dare certezze a livello tattico. La squadra deve essere brava a cambiare e modellarsi in base agli interpreti. È una possibilità".

Da attaccante, come si inverte la rotta in attacco?

"Il lavoro bisogna farlo quotidianamente. Serve creare i presupposti per giocare e nell'accompagnare l'azione da parte di più interpreti. Essere più propositivi? Devi mantenere un certo equlibrio, quello è fondamentale, avendo le giuste preventive. Da parte dei ragazzi c'è grande disponibilità".