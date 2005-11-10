Nel giorno di vigilia della trasferta allo Stirpe contro il Frosinone, il tecnico del Parma Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa e, tra i temi analizzati, ha parlato del match che si aspetta contro Alvini e i suoi: "Affrontiamo una squadra che ha fatto un percorso positivo in questo inizio di stagione, dal punto di vista di gioco e risultati ma anche di intraprendenza e spensieratezza. Giocano in maniera molto spensierata. Sarà una gara fatta sui duelli, dove il livello agonistico sarà alto, anche sulle seconde palle. Siamo consci della partita che ci aspetta, l'abbiamo preparata in modo positivo nel corso della settimana".

E ancora: "Nonostante la sconfitta con la Roma, siamo consapevoli di aver fatto 70 minuti alla grande. Dal mio punto di vista, è fondamentale soffermarsi sulle cose positive che abbiamo portato in campo. Oltre ai clean sheet contro Udinese e Atalanta, nelle ultime gare siamo sempre andati in rete. Dobbiamo racchiudere tutte queste partite per costruire un puzzle e mettere insieme le cose positive, pensare positivo. Dobbiamo affrontare questa gara consapevoli di dover fare una grande prestazione difensiva, con cura dei dettagli e concentrazione mentale dentro quei dettagli. Dobbiamo avere percezione intrinseca del pericolo, perché affrontiamo una squadra con esterni forti e bravi nell'uno contro uno, ma dobbiamo anche essere coraggiosi per fare risultato positivo. Dobbiamo avere questo nel DNA ed è quello che vogliamo".

Il tecnico dei ducali ha poi dato aggiornamento sulle condizioni fisiche degli assenti: "La squadra sta bene, è in crescita fisica notevole. Non recuperiamo Drobnic e Romero per questa sfida, stanno effettuando un recupero graduale e individuale. Per quello che vedo ogni giorno negli allenamenti la squadra è in crescita, lo vedo dagli aspetti posturali e da come si allenano. È un aspetto fondamentale che dobbiamo portare anche nella gara di domani. Diego Carlos? E' rientrato questa settimana, la scorsa è stata un alternarsi di allenamenti da solo e con la squadra. Ndiaye e Carboni in quella posizione stanno bene, mi tengo il riserbo di queste ventiquattro ore per decidere".

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