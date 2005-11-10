Il Parma sbaglia tanto, l'Inter mai: 3-0 a San Siro dopo 45', con Thuram ancora implacabile

Gara abbondantemente delineata a San Siro tra Inter e Parma: i nerazzurri hanno messo in discesa la sfida nei primi 20', approfittando di ogni topica difensiva della squadra di Gilardino. Nerazzurri pericolosi già dopo 3': Dimarco impegna Corvi dopo azione tambureggiante di Diouf a destra, il portiere para in due tempi. Tourè risponde due minuti dopo un centro tagliato che impegna Martinez. All'8' ecco il primo gol: Corvi prova la ripartenza dal basso e serve con una palla molto insidiosa Keita, aggredito immediatamente dal pressing alto di Sucic. Il centrocampista ruba palla e conclude di prima intenzione, facendo passare in vantaggio i nerazzurri. Passano pochi minuti ed ecco il bis: stavolta l'errore è di Diego Carlos, che stende Esposito con un pestone e manda Calhanoglu sul dischetto. Corvi intuisce ma non riesce a parare: 2-0.

Contropiede perfetto: Thuram fa 3-0

Parma che cerca comunque qualche trama offensiva per rimettersi in partita, ma l'effetto è quello di sbilanciarsi e subire la ripartenza nerazzurra. Al 30' Thuram riceve palla sulla trequarti e ha tanto spazio davanti a sè, lo sfrutta bruciando Carboni e andando a incrociare col destro, spedendo la sfera dove Corvi non può proprio arrivare. E' di fatto l'ultima emozione prima della pausa tra tempi.

Segui la sfida tra Inter Parma LIVE su TUTTOmercatoWEB.com!