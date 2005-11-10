Il Parma sbaglia tanto, l'Inter mai: 3-0 a San Siro dopo 45', con Thuram ancora implacabile
Simone Lorini
Gara abbondantemente delineata a San Siro tra Inter e Parma: i nerazzurri hanno messo in discesa la sfida nei primi 20', approfittando di ogni topica difensiva della squadra di Gilardino. Nerazzurri pericolosi già dopo 3': Dimarco impegna Corvi dopo azione tambureggiante di Diouf a destra, il portiere para in due tempi. Tourè risponde due minuti dopo un centro tagliato che impegna Martinez. All'8' ecco il primo gol: Corvi prova la ripartenza dal basso e serve con una palla molto insidiosa Keita, aggredito immediatamente dal pressing alto di Sucic. Il centrocampista ruba palla e conclude di prima intenzione, facendo passare in vantaggio i nerazzurri. Passano pochi minuti ed ecco il bis: stavolta l'errore è di Diego Carlos, che stende Esposito con un pestone e manda Calhanoglu sul dischetto. Corvi intuisce ma non riesce a parare: 2-0.
Contropiede perfetto: Thuram fa 3-0
Parma che cerca comunque qualche trama offensiva per rimettersi in partita, ma l'effetto è quello di sbilanciarsi e subire la ripartenza nerazzurra. Al 30' Thuram riceve palla sulla trequarti e ha tanto spazio davanti a sè, lo sfrutta bruciando Carboni e andando a incrociare col destro, spedendo la sfera dove Corvi non può proprio arrivare. E' di fatto l'ultima emozione prima della pausa tra tempi.