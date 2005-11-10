Alla vigilia della sfida casalinga di Champions League contro lo Stoccarda, Cristian Chivu è intervenuto come di consueto in conferenza stampa, tornando anche sul pareggio per 4-4 contro l'Atalanta dell'ultimo turno di campionato: "L'Inter non può essere giudicata per uno spezzone di una partita", ha dichiarato, invitando il gruppo a un'analisi lucida per correggere gli errori. Il tecnico della Beneamata ha al contempo difeso la competitività della rosa, escludendo la necessità di cercare alibi nel calendario o nel mercato: "Abbiamo doppi ruoli in qualsiasi posizione, abbiamo un centrocampista in più addirittura".

Barella dice no al disfattismo

Sulla stessa linea Nicolò Barella, che ha riconosciuto alcune difficoltà nella gestione dei momenti della partita e nella capacità di mantenere alta l'attenzione per tutti i novanta minuti. "Il fatto che l'Inter sia considerata forte e debba stare a livelli alti lo accettiamo e ne siamo felici. Vuol dire che la valutazione è alta e ce la teniamo. Non accetto però il disfattismo che c'è ogni volta verso di noi quando succede qualcosa che non ci si aspetta. Bisogna avere un equilibrio, e bisogna pensare che chi va in campo non è sempre al 100%. Questo è il calcio, non penso che ogni volta all'Inter succeda qualcosa di strano". L'obiettivo è ritrovare continuità e concentrazione, affrontando con la giusta mentalità tutti gli impegni stagionali.

L'infortunio di Calhanoglu

Intanto arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, costretto a fermarsi durante la gara contro l'Atalanta. Gli esami strumentali effettuati all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. L'Inter non ha ancora comunicato i tempi di recupero del centrocampista turco, che intanto salterà dunque la sfida con lo Stoccarda.