L'Inter ha chiuso il primo tempo contro il Genoa, a San Siro, sul punteggio di 3-0. Ad arrotondare il punteggio ci ha pensato Petar Sucic, ancora a segno su calcio di rigore sul finale di frazione. Simpatico siparietto prima della scelta per il croato dal dischetto. C'è da considerare infatti che non c'è il primo rigorista, Hakan Calhanoglu, assente per infortunio, al contempo il secondo tiratore, Piotr Zielinski, è in panchina. Sucic stesso allora ha avuto il dubbio se dovesse incaricarsi lui del tiro o meno.

Il siparietto sul rigore dell'Inter fra Sucic e Chivu

Una volta arrivato il fischio, come al solito Marcus Thuram si è impossessato del pallone, ma solo per proteggere il vero rigorista da eventuali provocazioni. Come svelato da Dazn il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha detto a Sucic “Vai tu”. E il croato ha risposto: "Ma c'è Lautaro". Chivu ha ribadito: "Vai tu”. Nessun dubbio per l'ex Dinamo Zagabria e altro centro dal dischetto.