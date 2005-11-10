Brutta tegola per l’Inter e per Cristian Chivu. Hakan Calhanoglu si ferma a causa di un risentimento muscolare che lo terrà lontano dal campo per circa sette partite. Un’assenza pesante perché il tecnico nerazzurro perde il tuttocampista della sua squadra, il faro di un centrocampo che senza di lui rischia di smarrire qualità, equilibrio e personalità.

Il turco è molto più di un semplice regista. Sa dettare i tempi, verticalizzare, accompagnare l’azione e garantire quantità. È il giocatore che accende la manovra e allo stesso tempo, quello che permette alla squadra di mantenere le distanze e trovare le giuste geometrie.

Il suo rientro potrebbe arrivare in occasione della Supercoppa del 22 dicembre: un mese senza il turco. Per Calhanoglu si tratta del secondo stop stagionale, un altro campanello d’allarme che inevitabilmente riporta d’attualità il tema del suo futuro.

Il contratto del centrocampista è in scadenza e l’Inter deve interrogarsi sull’opportunità di prolungare il rapporto. Una scelta tutt’altro che semplice, considerando che il turco si avvicina ai 33 anni e gli infortuni più l’età cominciano a rappresentare una variabile da non sottovalutare. Ma sarebbe altrettanto sbagliato fermarsi soltanto all’anagrafe o al numero delle partite saltate.

Il valore di Calhanoglu è evidente, tanto sotto l’aspetto tattico quanto per la personalità che riesce a trasmettere alla squadra. Per questo una soluzione potrebbe essere quella di proporre un rinnovo con una base fissa più contenuta e bonus legati al rendimento e alle presenze. Una formula che tutelerebbe il club e permetterebbe al giocatore di continuare a essere protagonista, magari attraverso una gestione più attenta delle energie.

L’Inter, del resto, deve anche pensare al futuro e inserire giovani di qualità, capaci di crescere accanto a un centrocampista che conosce perfettamente il peso della maglia nerazzurra.

Calhanoglu potrebbe diventare una risorsa preziosa anche in un ruolo meno totalizzante, alternando la presenza in campo con il recupero fisico e mettendo la propria esperienza al servizio dei nuovi.

Il dilemma, dunque, non è soltanto se rinnovare o meno, ma come farlo. Perché il calcio cambia, le esigenze di una squadra evolvono e anche un campione deve trovare una nuova dimensione, ma il talento, la visione di gioco e la leadership non si misurano con la carta d’identità. Calhanoglu ha ancora tanto da dare all’Inter. Prima di pensare a un futuro senza Hakan, sarebbe meglio costruirne uno nuovo, con lui ancora al centro del progetto. Lui è il faro che illumina in mezzo al campo.

