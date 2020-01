Perin, Behrami e Destro: il Genoa si muove d'anticipo. Con l'usato sicuro

Obiettivo salvezza. E per farlo, meglio con una squadra che abbia dalla sua esperienza e capacità di inserirsi subito nella nuova realtà. Non a caso, il nuovo Genoa che Preziosi sta costruendo insieme al direttore sportivo Marroccu sarà composto da giocatori che Genova e il Genoa l'hanno già visto e vissuto. Tra i pali, è tornato Mattia Perin e con lui ha svolto le visite mediche anche lo svincolato Valon Behrami che proprio al Ferraris - nella stagione 2003/04 - ha dato il via alla sua lunga parentesi italiana.

I prossimi saranno invece i giorni di Mattia Destro, in scadenza di contratto col Bologna. Tornerà al Genoa con un prestito semestrale e anche lui arriva in una squadra che conosce bene, quella che per la prima volta l'ha lanciato nel calcio dei grandi.

Il mercato del Genoa non si fermerà con questi tre acquisti, l'obiettivo è acquistare almeno un altro attaccante. Ma il Genoa che dopo 17 turni è il fanalino di coda della Serie A ha messo le cose in chiaro ancor prima dell'inizio della finestra di calciomercato: a gennaio servono giocatori d'esperienza e già pronti per puntare a una salvezza tutt'altro che scontata.