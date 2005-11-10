Peruzzi torna alla Lazio, ma con un nuovo ruolo. Nel fine settimana l'incontro per chiudere

L'ex portiere è ben voluto anche dall'allenatore Gennaro Gattuso: Peruzzi sarà il direttore tecnico con compiti ben precisi

Angelo Peruzzi è ad un passo dal ritorno alla Lazio. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani, al termine della settimana, si incontreranno a Formello con l'ex portiere per definire gli ultimi dettagli. Un incontro in agenda per provare a chiudere una trattativa sulla quale c'è anche la forte incidenza del nuovo allenatore Gennaro Gattuso.

Operazione da definire prima del raduno

Il tecnico, sottolinea in questo senso l'edizione romana del Corriere della Sera, vuole che l’operazione venga definita prima dell’inizio del raduno affinché Peruzzi (con il quale ha un ottimo rapporto, hanno anche vinto insieme la Coppa del Mondo nel 2006) possa conoscere la squadra fin dai primi giorni di ritiro. L’incontro è quindi in programma per il prossimo fine settimana (probabilmente fra venerdì e sabato).

Direttore tecnico e non solo

Peruzzi non farà il club manager come in passato, ma sarà il direttore tecnico. Non sarà solo il punto di riferimento per i giocatori, ma si rapporterà anche con tutte le figure che lavorano dietro le quinte. Non solo: Peruzzi vuole avere voce in capitolo anche sulla composizione dell’organigramma societario.