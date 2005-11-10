Il pessimo giovedì si riflette sul Ranking UEFA per il 5° posto in Champions: Italia ora 9^

Questa sera, con le tre partite del giovedì, la Serie A e l'Italia avevano l'occasione di proseguire con la scalata al Ranking UEFA stagionale per il 2026/27 (quella graduatoria che assegnerà alle prime due nazioni classificate un posto in più nella prossima Champions League) ma con due sconfitte e un pareggio portati a casa da Juventus, Milan e Atalanta, l'Italia fa un tuffo verso il basso e cade al 9° posto.

Ieri sera eravamo quinti

Ieri sera la classifica diceva che l'Italia era quinta, con in vista anche le posizioni caldissime. Ma i risultati del giovedì ci condannano ad indietreggiare di nuovo, e adesso il distacco dal 2° posto, ora occupato dalla Germania che ha scalzato la Spagna, si è fatto più ampio. Con ancora tante partite alla fine dei giochi, però, tutto è ancora possibile.

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2026/27

1. Inghilterra 7.944 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)

2. Germania 7.285 (7 su 7)

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3. Spagna 7.250 (8 su 8)

4. Portogallo 7.100 (5 su 5)

5. Turchia 7.100 (4 su 5)

6. Belgio 6.800 (5 su 5)

7. Olanda 6.666 (6 su 6)

8. Norvegia 6.600 (4 su 5)

9. ITALIA 6.500 (7 su 7)

10. Grecia 6.200 (4 su 5)