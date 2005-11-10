Ranking UEFA per il 5° posto in Champions: l'Italia guadagna una posizione, ora è 7ª
Dimitri Conti
Con le prime partite della 5^ giornata di Fase Campionato della Champions League si muove anche il Ranking UEFA stagionale legato al 2026/27, quella speciale graduatoria che assegnerà un posto extra nella prossima edizione dell'ex Coppa Campioni ai due paesi che si guadagneranno le prime due posizioni. Ogni vittoria e pareggio assegna una serie di punti prestabiliti, da dividere per il numero di squadre che hanno cominciato la stagione internazionale per il paese di riferimento.
L'Italia risale al 7° posto
Due buoni risultati ottenuti dalle squadre di Serie A (il Como ha battuto l'AEK in casa, il Napoli ha pareggiato sul campo del Manchester City) permettono all'Italia di guadagnare una posizione rispetto all'ultimo aggiornamento, salendo al 8° posto. Le posizioni buone, quelle attualmente occupate da Inghilterra e Portogallo, rimangono però ancora piuttosto distanti. Servirà aumentare i risultati di tutte, per poter pensare di recuperare terreno.
RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2026/27
1. Inghilterra 9.388 (9 squadre ancora in corsa su 9)
2. Portogallo 9.300 (5 su 5)
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3. Germania 8.714 (7 su 7)
4. Belgio 8.400 (5 su 5)
5. Spagna 8.375 (8 su 8)
6. Turchia 8.300 (4 su 5)
7. ITALIA 7.928 (7 su 7)
8. Norvegia 7.800 (4 su 5)
9. Paesi Bassi 7.666 (6 su 6)
10. Francia 7.214 (7 su 7)