Ranking UEFA per il 5° posto in Champions League, Italia ancora a corrente alternata
Dimitri Conti
Continua l'andamento a corrente alternate in Champions League per le squadre di Serie A e anche il mercoledì porta una conferma in tal senso: se il Como fa registrare una vittoria da sogni e da record sul campo del Lens, il Napoli esce battuto per la terza volta su quattro partite europee, cedendo il passo per 4-1 a Porto contro Farioli.
L'Italia è all'8° posto
Le due vittorie e altrettante sconfitte collezionati in questa due giorni di Champions si riflettono anche sul Ranking UEFA stagionale per il 2026/27, quella graduatoria che assegnerà un posto extra nella prossima edizione della massima coppa internazionale d'Europa alle prime due classificate. E l'Italia al momento è solo all'8° posto, per quanto la distanza dal Portogallo secondo non appaia incolmabile. Difficile da recuperare invece lo slancio accumulato dall'Inghilterra.
RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2026/27
1. Inghilterra 8.611 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)
2. Portogallo 7.900 (5 su 5)
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3. Turchia 7.900 (4 su 5)
4. Germania 7.857 (7 su 7)
5. Spagna 7.750 (8 su 8)
6. Belgio 7.200 (5 su 5)
7. Norvegia 7.200 (4 su 5)
8. ITALIA 7.071 (7 su 7)
9. Olanda 6.666 (6 su 6)
10. Francia 6.500 (7 su 7)