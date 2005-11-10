Ranking UEFA, corsa per il 5° posto in Champions: Italia all'ottavo posto

Questa sera la Serie A e l'Italia avevano l'occasione di proseguire con la scalata al Ranking UEFA stagionale per il 2026/27 (quella graduatoria che assegnerà alle prime due nazioni classificate un posto in più nella prossima Champions League), ma con la sola vittoria dell'Inter e il clamoroso ko in rimonta incassato dalla Roma in casa del Manchester United l'esito non è stato quello sparato.

Dopo la prima tornata di gare della quarta giornata della League Phase di Champions League, infatti, l'Italia si trova all'ottavo posto, con Inghilterra e Germania sui primi due gradini del podio e un trittico di nazioni, composto da Spagna, Portogallo e Turchia al terzo posto.

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2026/27

1. Inghilterra 8.166 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)

2. Germania 7.571 (7 su 7)

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3. Spagna 7.500 (8 su 8)

4. Portogallo 7.500 (5 su 5)

5. Turchia 7.500 (4 su 5)

6. Belgio 6.800 (5 su 5)

7. Norvegia 6.800 (4 su 5)

8. ITALIA 6.785 (7 su 7)

9. Paesi Bassi 6.666 (6 su 6)

10. Francia 6.357 (7 su 7)