Pirlo: "A volte parlo con Conte. È stato molto importante capire la sua mentalità"

Andrea Pirlo non dimentica. Il tecnico del Fatih Karagumruk ed ex Juventus, ha rilasciato un'intervista al Daily Mail, spiegando quanto per lui sia importante la figura di Antonio Conte: "Da lui ho imparato tante cose. A volte ci parlo, per me è stato molto importante capire la sua mentalità perché è stato uno dei migliori allenatori della mia carriera. La mentalità vincente è la chiave, la concentrazione, ti mette sempre su una buona direzione per lavorare".

Pirlo ha lavorato anche con Ancelotti, ora al Real Madrid: "È molto calmo, ha un buon rapporto con tutti i giocatori e ha sempre una parola per tutto. Adesso ci sono Arteta e Guardiola, è importante capirli e imparare da loro".