Pogba ha voglia di tornare. Dalla Germania: può aprirsi la pista Bayern Monaco

Paul Pogba è carico e non vede l'ora di tornare in campo. Lo stesso centrocampista, che in queste settimane si sta allenando a Miami in attesa di trovare la giusta sistemazione, ha parlato del suo momento e della sua smania di tornare ad essere protagonista in campo in una recente intervista:

"Oggi ci sono proposte. Arrivano da ogni dove. Voglio vedere cosa mi si addice di più. Perché sono in un periodo cruciale della mia vita e della mia carriera. È una decisione importante e voglio prendermi il giusto tempo per soppesare tutto", ha spiegato il giocatore reduce dalla risoluzione del contratto con la Juventus.

Secondo l'edizione tedesca di Sky il suo entourage sta scandagliando un po' tutti i mercati per capire le varie opportunità che potrebbero aprirsi ed una di queste porterebbe in Germania. Il Bayern Monaco, viene spiegato, potrebbe fiutare l'occasione andando a scommettere su un calciatore sì fermo da molti mesi ma sulle cui qualità non esistono dubbi. E anche dal punto di vista del marketing e della promozione del brand, il suo arrivo eventuale sarebbe ben visto, magari con un contratto legato direttamente alle sue prestazioni. Sullo sfondo gli altri mercati di cui si è parlato nelle ultime settimane, fra cui Spagna, Francia, Stati Uniti e Arabia Saudita.