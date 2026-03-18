Poker calato dal Bayern sull'Atalanta, il 4-0 è di Luis Diaz. Dieci gol tedeschi in 160'
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Il Bayern Monaco cala il poker, 4-0 sull'Atalanta al minuto 70 del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si iscrive alla festa del gol anche il colombiano Luis Diaz, che viene lanciato verso la porta da un tocco filtrante di Karl ed è abile a superare l'uscita di Sportiello con un tocco sotto ravvicinato.
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