Ufficiale Pontedera, Carlo Taldo è il nuovo direttore sportivo del club toscano

US Città di Pontedera comunica di aver affidato l'incarico di Direttore Sportivo a Carlo Taldo. Nato a Merate (CO) il 12 gennaio 1972, dopo una lunga carriera da attaccante tra Serie A, Serie B e Serie C, intraprende il percorso da DS al Lugano nel 2011, passando poi per Cremonese, in qualità di capo osservatore, e Genoa, dove ricopre il ruolo di DS della Primavera per otto stagioni. Nella stagione 2024/25 Taldo è subentrato a gennaio alla direzione sportiva della Casertana.

Il nuovo Direttore Sportivo granata sarà presentato ufficialmente alla stampa Venerdì 27 Giugno alle ore 18:30 nella sala stampa dello stadio Ettore Mannucci.