Porto-Roma, le formazioni ufficiali: Cristante dal 1', Dybala e Pellegrini dietro Dovbyk

vedi letture

Archiviato il successo contro il Venezia in Serie A, la Roma di mister Claudio Ranieri questa sera disputa l'andata dei playoff di Europa League contro il Porto. Calcio d'inizio fissato per le 21:00 all'Estádio do Dragão. Queste le scelte dei due allenatori:

PORTO (3-4-3): Costa; Djalo, Pérez, Otavio; Joao Mario, Estaquio, Varela, Moura; Borges, Samu, Mora. A disp.: Ramos, Marcano, William Gomes, Fabio Vieira, Pepe, Zaidu, Sousa, Namaso, André Franco, Pérez, Gul, Zé Pedro. Allenatore: Martin Anselmi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. A disp.: Gollini, De Marzi, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Soulé, Nelsson, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy. Allenatore: Claudio Ranieri.