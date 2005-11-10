Dal Portogallo: Roma e Juventus ancora sulle tracce di Doumbia. E c'è anche la Premier

La Roma non ha perso di vista Issa Doumbia. Il centrocampista classe 2003, reduce dall'esordio con la Nazionale italiana di Roberto Mancini durante la maxi sosta, era già finito nel mirino dei giallorossi dopo essersi messo in evidenza con il Venezia in Serie B. In estate, però, lo Sporting Lisbona si è mosso con maggiore rapidità, acquistandolo per 20 milioni di euro più tre di bonus. La Roma aveva provato a inserirsi nell'operazione quando i portoghesi erano ormai vicini alla chiusura, ma continua a monitorarne la crescita.

Non solo Roma: su Doumbia anche Juventus, Newcastle e Brentford

Le prestazioni offerte in Portogallo e il primo gol realizzato in Champions League, arrivato nell'ultimo turno contro il Lens, hanno ulteriormente aumentato l'interesse intorno a Doumbia. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, oltre alla Roma anche la Juventus segue con attenzione il centrocampista. La concorrenza arriva inoltre dalla Premier League, dove Newcastle e Brentford sono sulle tracce del giovane italiano.

Lo Sporting vuole blindarlo: clausola da 80 milioni

Strappare Doumbia allo Sporting Lisbona, tuttavia, si preannuncia tutt'altro che semplice. Il club portoghese, dopo l'investimento effettuato soltanto pochi mesi fa, non ha intenzione di privarsene facilmente e ha inserito nel contratto una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Una cifra che testimonia quanto lo Sporting punti sul classe 2003 e che rende particolarmente complicata un'eventuale operazione nel breve periodo. Roma e Juventus, intanto, continuano a seguirne l'evoluzione.