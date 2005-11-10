Roma e il centrocampo del futuro: Doumbia rimane in lista ma c’è anche Gabriel Sara

Dicembre si avvicina e per la Roma è tempo di calciomercato. La priorità resta l’esterno, con Endrick grande favorito e subito a ruota Kvernadze, Lewelling e Gittens, ma il club giallorosso guarda anche al centrocampo. Qui più in prospettiva della prossima stagione. I riflettori si sono accesi da tempo su un ex giocatore della nostra Serie A, che allo Sporting Lisbona sta facendo benissimo: Issa Doumbia. Ieri, tra l’altro, ha realizzato la rete che ha consentito alla sua squadra di battere lo Shakhtar Donetsk e salire così a 9 punti nel girone unico della Champions League. Un gol molto bello che ha confermato le sue grandi qualità tecniche e fisiche. Per lui si tratta della seconda rete nella massima competizione europea, dopo che aveva segnato anche in casa del Lens.

Dopo essersi trasferito in estate per oltre 20 milioni di euro più 6 di bonus, adesso la sua valutazione è sicuramente cresciuta. Su di lui c’è forte la Juventus, ma attenzione anche a Newcastle e Brentford. Nel suo contratto fino al 2031 c’è una clausola rescissoria da 80 milioni.

Un altro profilo monitorato dalla Roma è Gabriel Sara, brasiliano classe 1999 del Galatasaray, già seguito anche in passato. I giallorossi lo hanno sempre tenuto in considerazione e magari più avanti potrebbero cominciare a muoversi in maniera più concreta. Sara è un giocatore molto dinamico, bravo negli inserimenti e ad attaccare gli spazi. Tutte caratteristiche che potrebbero tornare utili all’idea di calcio di Gasperini. La concorrenza, però, è agguerrita. In Italia c’è il Napoli, mentre in Premier League si stanno muovendo Newcastle ed Everton, pronti a investire almeno 25 milioni di euro per non farselo sfuggire.